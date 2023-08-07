В Якутске работник упал с автовышки из-за столкновения с краном-манипулятором

Фото: Эхо столицы

В суд направлено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью в результате ДТП с участием манипулятора, сообщает прокуратура Якутии.

ЧП произошло еще в октябре прошлого года во время ремонтных работ по замене уличного освещения Якутска.

55-летний обвиняемый управлял грузовым бортовым краном-манипулятором и при выполнении маневра по касательной совершил столкновение с грузовым автомобилем — автовышкой, которая стояла без движения.

В результате работник, находившийся на платформе автовышки, ударился о борт автомобиля, после чего упал на проезжую часть.

Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму.

После совершения ДТП обвиняемый скрылся.

На него завели уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, если оно сопряжено с оставлением места его совершения.

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