В Якутске перекроют участок проспекта Ленина в связи с траурной церемонией прощания с первым президентом Якутии Михаилом Николаевым

Фото: 100yakutia.ru

В Якутске 7 августа в Государственном театре оперы и балета им. Д.К. Сивцева — Суоруна Омоллоона пройдет траурная церемония прощания с первым президентом Якутии Михаилом Николаевым.

В связи с этим для обеспечения доступа людей месту прощания с 6 утра до 9 вечера будет перекрыт участок проспекта Ленина, сообщил мэр Якутска Евгений Григорьев.

Речь идет об участке проспекта от улицы Петровского до улицы Ленина. Выезд на проспект Ленина с улицы Петровского будет открыт в сторону улицы Октябрьской, выезд с улицы Каландаришвили — в сторону улицы Кулаковского.

Асфальтирование перекрестка проспекта Ленина и улицы Кулаковского завершилось к вечеру 6 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ушел из жизни первый президент Якутии Михаил Николаев (подробнее)

Биография первого президента Якутии Михаила Николаева: духовный лидер и человек тысячелетия (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.