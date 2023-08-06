В Якутске на проспекте Ленина усилят полив зеленых насаждений

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Мэр Якутска Евгений Григорьев 4 августа провел заседание штаба по озеленению территории, сообщает пресс-служба мэрии города.

Общественный советник главы города по озеленению Екатерина Павлова ознакомила с результатами проведенной оценки озеленения на проспекте Ленина. В некоторых местах проспекта Ленина не соблюдено расстояние посадки зеленых насаждений, также газон местами зарос сорняками. Необходима своевременная чистка от сорняков, правильный полив и правильная стрижка. Помимо этого, главная составляющая приживаемости растений — своевременный полив. Норма полива, по словам эксперта — 40 литров воды на одно дерево, на один куст — 20 литров.

«Некоторые растения выглядят сейчас плохо, болеют, но так или иначе постепенно начинают приживаться. О полной приживаемости мы сможем сказать только весной. Также на проспекте Ленина возле памятника академику Ларионову растет очень ценное и редкое растение — рябинокизильник, который зарос сорняком — лебедой», — сказала Екатерина Павлова.

Евгений Григорьев поручил работникам «Якутдорстрой» в рамках содержания проспекта проконсультироваться у общественного советника по видам сорняков, правильной прополке и стрижке газона, и исправить ситуацию.

Директор Ботанического сада Наталья Иванова, курирующая озеленение по проспекту Ленина, добавила, что растения испытывают недостаток влаги.

«Ко второму этапу озеленения приступим после того, как будет подготовлена земля под высадку, подрядчикам необходимо убирать строительный мусор, прежде чем засыпать землю», — подчеркнула Наталья Иванова.

Глава города сделал замечание МКУ «Главстрой» и дал поручение обеспечить ежедневный полив зеленых насаждений на проспекте Ленина в необходимом количестве. К следующему заседанию штаба поручил подготовить отчет о проделанной работе.

Общественный советник также сообщила, что при осмотре парка Победы вдоль дороги выявлены погибшие деревья, высаженные ранее.

«Чтобы растения приживались, необходимо завезти плодородную землю. Также в парке нужно закрепить сотрудников, которые бы занимались регулярным поливом деревьев и уборкой территории. Ассортимент растений довольно скудный, к сожалению, на данном месте нельзя садить плодово-ягодные деревья и кустарники. Можно порекомендовать добавить посадку ивы и акации», — прокомментировала Екатерина Павлова.

Глава Якутска поручил организовать субботник по санитарной очистке территории парка Победы, в частности, по уборке деревьев, которые не прижились.

После заседания Евгений Григорьев проинспектировал участки проспекта Ленина, где высажены растения, проверил качество полива, состояние саженцев, прополку сорняков.

Напомним, в этом году проводят два этапа озеленения проспекта Ленина в рамках капитального ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Первый этап озеленения начался 19 мая и продлился до 15 июня. Второй этап начнется с конца августа и продолжится до 15 сентября. Всего на текущий момент на проспекте высажено порядка 2600 зеленых насаждений.

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