Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с уходом из жизни первого президента Якутии Михаила Николаева

Фото: ЯСИА

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл направил соболезнования якутянам в связи со смертью первого президента Якутии Михаила Николаева, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Глубоко опечален известием о кончине Михаила Ефимовича Николаева, возглавлявшего регион на протяжении многих лет. Михаил Ефимович большую часть жизни посвятил служению своему Отечеству. Прилагая все свои силы к созиданию мирной и спокойной жизни в родной для него республике, он запомнился как руководитель региона, искренне пекущийся о нуждах своих сограждан, верный своему делу профессионал, патриот России», — отметил Патриарх.

По словам Его Святейшества, Михаил Ефимович ревностно заботился и о духовных потребностях народа, неизменно оказывал помощь Русской Православной Церкви и поддерживал Якутскую епархию.

«В связи с постигшей нас утратой, я хотел бы выразить искреннее соболезнование родным и близким Михаила Ефимовича Николаева, а также всем, кто скорбит по нему. Молю Милосердного Господа о том, чтобы Он укрепил скорбящих в постигшей их утрате. Мы никогда не забудем его преданность своему служению и вклад в развитие нашей Родины», — подчеркнул Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

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