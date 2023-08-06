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НовостиПроисшествия6 августа 2023 6:54

Ехал за хлебом, а попал в больницу. В Якутии подросток госпитализирован после ДТП с мопедом

В Верхневилюйском районе ребенок упал с мопеда
Ксения ГАБЫШЕВА
ФОто: Управление Госавтоинспекции Якутии

ФОто: Управление Госавтоинспекции Якутии

Утром 5 августа в местности Алдьахаан села Ботулу Верхневилюйского района ребенок пострадал, упав с мопеда, сообщает Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха(Якутия).

Мальчик 2011 года рождения не справился с управлением и опрокинулся с мопедом марки «Регулмото Альфа». Юному мопедисту назначено стационарное лечение, санрейсом был направлен в Нюрбинскую ЦРБ.

В момент ДТП он был без шлема и какой-либо защитной экипировки. Со слов родителей следует, что подростка отправили за хлебом.

По факту ДТП проводится проверка.

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