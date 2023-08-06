В реанимации скончалась еще одна участница ДТП на Намском тракте под Якутском

Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

Стало известно о смерти еще одной пострадавшей в аварии на 16 километре автодороги «Нам», сообщает отдел ГИБДД МУ МВД России «Якутское».

Напомним, около 6 часов утра 5 августа неизвестный на Toyota Alphard быстро мчался со стороны местности Ус Хатын в Якутск. Не успев снизить скорость, наехал на дорожное ограждение и столб уличного освещения и опрокинулся.

Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

На месте аварии медики скорой помощи констатировали смерть 26-летней женщины и неустановленного мужчины. Еще троих госпитализировали в отделение реанимации В их числе женщина и мужчины 40 и 26 лет, один из них подключен к аппарату ИВЛ.

Вечером 5 августа в реанимации от полученных травм скончалась женщина, чья личность пока не установлена.

Все обстоятельства и причины автоаварии предстоит выяснить следствию.

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