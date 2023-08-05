В Якутске при столкновении машин пострадали три пассажира такси

Фото: ГИБДД Якутска

В Якутске вечером 4 августа на регулируемом перекрестке улиц Лермонтова —Короленко произошло ДТП с пострадавшими, сообщает пресс-служба столичной ГАИ.

Столкнулись Toyota Town Ace под управлением 26-летнего водителя и Toyota Corolla Spacio, которой управлял 20-летний водитель.

В результате аварии три пассажира Toyota Corolla Spacio — 22-летние парень и девушка, а также 43-летняя женщина — получили травмы. В салоне автомобиля еще был годовалый ребенок, к счастью, он травм не получил.

Пассажиры рассказали, что они вызвали такси через приложение. Водитель автомобиля довольно быстро ехал, и на перекрестке они сильно столкнулись с Toyota Town Ace. После аварии они поехали домой на другом автомобиле. Позже, приехав домой, начали чувствовать боли и вызвали скорую помощь.

Водитель Toyota Town Ace стоял на перекрестке в крайней левой полосе с включенным левым сигналом указания поворота. Убедившись в отсутствии встречных автомашин, на желтый сигнал светофора он завершал свой маневр. В тот момент с левой полосы встречного движения уже на запрещающий сигнал светофора выехала автомашина Toyota Corolla Spacio на высокой скорости.

По данному факту проводится административное расследование.

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