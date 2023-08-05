6 августа в Якутске ожидается плюс 29 градусов

Фото: KP.RU

Днем 6 августа температура воздуха в столице республики составит плюс 27-29 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Без осадков, ветер северо-западный ночью 2-5 м/с, днем 5-10 м/с. Ночью +10+12°, днем +27+29°», — говорится в прогнозе.

Сегодня вечером в 18 часов в городе зафиксировано плюс 28 градусов, ветер 2 м/с.

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