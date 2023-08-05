Авиалесоохрана: угрозы населенным пунктам в Олекминском районе Якутии нет

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По состоянию на вечер 5 августа на территории Олекминского района действуют 22 лесных пожара на площади, пройденной огнем 23 382 га, угрозы для населенных пунктов отсутствуют, сообщает Федеральная Авиалесоохрана.

Все пожары являются труднодоступными и удаленными. Принимаются меры по тушению всех очагов. Причины лесных пожаров — грозовая активность.

На тушении работают 484 человека (силы Авиалесоохраны, наземных лесных служб, МЧС, местного населения), более 30 единиц наземной техники. К тушению пожаров привлечены 2 вертолета — Ми-8 МТВ, Ми-8 МТВ-1. Проводится дополнительная переброска сил пожаротушения из других районов Якутии.

Отмечается, что применение самолетов-зондировщиков ограничено из-за отсутствия пригодной к искусственному вызыванию осадков облачности. В Олекминском районе стоит жаркая и сухая погода с ветром 5-6 м/c (20-25 км/ч).

Напомним, ранее сообщалось, что верховой пожар действует в 15-16 километрах от поселка Заречный Олекминского района. Более ста человек работают на тушении этого пожара.

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