Виталий Обедин не сможет участвовать в выборах в Гордуму Якутска

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Территориальная избирательная комиссия отказала «Партии Дела» в регистрации на выборы в Городскую думу Якутска.

Как сообщил Виталий Обедин в своем телеграм-канале, причиной стала ошибочно указанная дата рождения одного из кандидатов в шапке на подписных листах.

«Этого не видела целая группа проверяющих все и цепляющихся к любой мелочи юристов. Это тем более не могли увидеть сборщики, которые таких мелочей просто не знают. Нас выбросили из кампании даже без проверки подписей. И мы это сделали сами. Это какой-то кошмар», — написал он.

И припомнил прошлые подобные случаи, когда из-за разных технических ошибок им отказывали в регистрации на выборы.

В этот раз к сбору подписей подошли с особой тщательностью: у сторонников партии брали письменные согласия, подтверждающие правильность написания адреса и почерк, фото документов (даны добровольно), подписи прошли усиленную проверку, чтобы не было помарок, обводов букв и пр. Но в документы все равно закралась опечатка.

«Ответственный здесь один человек — это я. Каких бы хваленых профессионалов ни обещали, я должен был все перепроверять сам, каждую букву, каждый документ <…> Я был в разных жизненных ситуациях, поднимался после разных ударов судьбы. Но сейчас я просто раздавлен и деморализован. Это так глупо, так чудовищно глупо. Но хуже, что я подвел столько людей, которые верили, надеялись, ждали, шли», — говорит несостоявишйся кандидат.

Обедин сообщил, что берет паузу в общественной, медийной, политической жизни, не знает, чем будет заниматься дальше. Ему нужно время, чтобы все обдумать и переосмыслить.

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