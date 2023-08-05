В Якутии за сутки потушили 15 лесных пожаров

Фото: Минэкологии Якутии

За минувшие сутки в Якутии потушили 15 лесных пожаров на общей площади 41 тысяча га, сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

На утро 5 августа продолжают действовать 82 возгорания в лесах на 163 тысяч га.

Из них тушат 47 на территориях Алданского, Верхневилюйского, Верхнеколымского, Ленского, Кобяйского, Мирнинского, Момского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Олекминского, Среднеколымского и Усть-Майского районов.

Борьбу с огнем в лесах ведут 1242 лесопожарных. Привлечены 45 единиц спецтехники, 16 самолетов Ан-2 и Cessna на авиапатрулирование, шесть вертолетов Ми-8 на тушение.

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