В Якутске продлят схему движения сезонного маршрутного автобуса №121

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В Якутске с 4 августа сезонный маршрутный автобус №121 «Автовокзал — Вилюйский тракт, 13 км» начнет курсировать в глубину дачного поселения, сообщает пресс-служба мэрии города.

От улицы Центральная СОТ «Строитель» автобус будет ехать по следующим улицам: улица Васильковая СОТ «Радуга», вдоль улицы Тенистая СОТ «Монолит» до улицы Центральная СОТ «Строитель».

Расписание движения автобуса останется без изменений.

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