Стали известны самые популярные и редкие имена для новорожденных в июле в Якутии

Фото: Артем КИЛЬКИН

В июле 2023 года в Якутии родилось 980 детей: 504 мальчика и 476 девочек, передает пресс-служба главы и правительства республики.

Всего за семь месяцев текущего года родились 6413 малышей: 3265 мальчиков и 3148 девочек. Ранее ЗАГС давал немного другие цифры — всего 6422 ребенка, 3265 мальчиков и 3157 девочек.

Самыми популярными именами стали: для мальчиков — Богдан, Дьулуур, Кирилл, Лев, Марк, Матвей, Роман и Тимур. Для девочек — Аделина, Алиса, Ева, Мия, София, Милана и Кюннэй.

А самыми редкими: для мальчиков — Алмаз, Всеволод, Герман, Давид, Кирсан, Ларион, Макар, Платон, Роберт, Святослав, Юлиан. Для девочек — Аида, Алевтина, Евдокия, Жанна, Камелия, Лилияна, Мила, Николина, Рита, Стелла, Эмма, Юлиана.

Напомним, что в 2023 году каждого пятого новорожденного в республике назвали якутским именем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Каждого пятого рожденного в 2023 году в Якутии ребенка назвали якутским именем (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.