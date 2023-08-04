На реконструкцию двух электроподстанций в Якутии выделено порядка 2 млрд рублей

Фото: Андрей СОРОКИН

На реконструкцию подстанций кВ 220 «Майя» и «Томмот» ПАО «Россети» выделил порядка 2 млрд рублей. Работы должны завершить до середины октября, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Подстанции кВ 220 «Майя» и «Томмот» эксплуатируются ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Востока (входит в ПАО «Россети»). Минувшей зимой на обеих подстанциях произошли многочисленные аварии, в результате чего на несколько часов без электричества остались несколько районов Якутии и десятки тысяч жителей. Причиной произошедшего стал выход из строя кабельных муфт, не выдержавших перепадов температур, напомнил глава Якутии.

– Был проведен очень серьезный анализ причин произошедшего. Он выявил ошибки, допущенные при проектных работах. В частности, не были учтены природно-климатические условия Якутии. По этому поводу я неоднократно встречался с руководством ПАО «Россети», лично с генеральным директором, председателем правления Андреем Рюминым. Был проведен ряд совещаний, разработаны инженерные решения, и, на мой взгляд, они абсолютно правильные, – прокомментировал Айсен Николаев.

Фото: Андрей СОРОКИН

Он добавил, что сейчас на обеих подстанциях реализуются мероприятия, общей стоимостью почти 2 млрд рублей, что позволит повысить надежность энергосистемы.

В рамках реконструкции на обеих подстанциях строятся каркасные сооружения, которые позволят защитить кабельные муфты от воздействия температур, а также отапливаемые кабельные лотки. Они должны обеспечить нормальное функционирование оборудования в зимний период.

Мероприятия включены в инвестиционную программу ПАО «Россети». Работы разделены на четыре этапа и проводятся без отставания от плана-графика. В них задействовано более 140 специалистов и 13 единиц техники. Цель - сдать объекты до 15 октября этого года.

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