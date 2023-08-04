Александр Северьянов рассказал, почему нужны те, кто сможет сказать правду

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП» (Республика Саха) Якутия

После службы в ОМОНе Александр Северьянов нашел себя в сфере ЖКХ. А теперь решил заняться политикой, потому что знает, что нужно его Якутску и как помочь тем, чьи родные сейчас защищают Родину. Он возглавляет список «Справедливой России» в Якутскую городскую Думу.

- Когда в феврале прошлого года началась спецоперация, мы с бывшими сослуживцами не смогли остаться в стороне. Собрали отряд Якутского ДОСААФ и в сентябре 2022-го вместе с «Боотуром» оказались на Украине, - рассказывает Северьянов. - Наш начштаба Анатолий Зайцев (позывной «Пилигрим», в июле 2023-го получил очередную государственную награду орден Мужества, кандидат в депутаты Ил Тумэна от «Справедливой России» по Автодорожному округу) правильно сказал: «Есть три России. Одна воюет, защищает Родину. Вторая ездит на СВО за деньгами и политическими дивидендами. А третья Россия вообще не представляет, что там происходит. Она отдыхает в Турции и Европе, наполняя их экономику деньгами». А на СВО нас с воздуха выслеживал турецкий «Байрактар»… Для третьей России спецоперация - это какая-то компьютерная игра. Нужны те, кто может рассказать правду. Поэтому я и другие ребята из БАРС-2 решили заняться политикой. Помните известное «Если ты не занимаешься политикой, политика займется тобой»? Я не хочу, чтобы мною, моей семьей, моим городом занимались те, кто думает, что СВО - это компьютерная игра. У нас есть представление и о том, как работать с родными участников спецоперации. КАЖДЫЙ депутат на своем округе должен знать и курировать такую семью. Пока их мужья, братья и сыновья защищают нас от нацизма, их семьи должны чувствовать заботу. Где-то, может, нужно помочь с ремонтом в квартире, где-то организовать присмотр за детьми, пока мама на работе. Таких житейских ситуаций множество. Пока мужья и отцы были с ними, многих проблем не возникало. А сейчас мы все должны стать опорой и защитой для родственников участников спецоперации.