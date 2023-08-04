Лига Хабиба Нурмагомедова проведет турнир по смешанным единоборствам в Якутске

Фото: sportrbc.ru

Лига Eagle FC, владельцем которой является бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, анонсировала турнир в столице Якутии.

18 августа в Якутске состоится турнир Eagle FC 53. Предыдущее 52-е событие лига провела в Дагестане.

На предстоящем турнире ожидается выступление Узаира Абдуракова, Октябрина Яковлева, Григория Барашкова и других бойцов.

Источник: MMA-лига Eagle FC

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