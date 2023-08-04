Приехали на обследование в Якутск и застряли: жители Зырянки не могут улететь домой, потому что нет авиабилетов

Фото: Дмитрий Рузанов / polar.aero

Семья из трех человек приехала в Якутск на медобследование из поселка Зырянка Верхнеколымского района и застряла, потому что все авиабилеты до конца сентября раскуплены.

Они обратились с криком души в паблик «КримЯкутия».

«Отпуск закончился, а мы не можем улететь обратно домой в Зырянку. В АК «Полярные авиалинии» билетов с августа и до конца сентября нет, а ребенку надо в школу, мне — на работу. Живем в съемной квартире, скоро съезжать надо», — говорится в письме.

На сайте авиакомпании ближайший рейс в Зырянку, на который еще можно купить билет, — 26 сентября. Стоимость — от 25 420 рублей. А их трое.

Фото: скрин с сайта АК «Полярные авиалинии»

«Дополнительные рейсы есть только Зырянка — Якутск, а отсюда нет. В авиакомпании говорят, что надо было заранее брать билеты обратно, но и месяц назад уже их не было в наличии», — пишут застрявшие в городе северяне.

К тому же, думаем, каждый, кто проходил медобследование, знает, что трудно угадать, сколько времени оно займет. Обычно врачи направляют на анализы, дополнительные обследования, к специалисту узкого направления и т.д. И везде, конечно, очереди.

UPD. АК «Полярные авиалинии» открыла дополнительные рейсы в Зырянку. Даты: 5 и 19 августа. Семье уже передали информацию. Надеемся, они смогут вовремя вернуться домой.

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