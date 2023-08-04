В Нижнем Бестяхе Мегино-Кангаласского района Якутии построят Центр культурного развития

Фото: Андрей СОРОКИН

Центр культурного развития в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района станет самым крупным объектом в Якутии, строящимся по национальному проекту «Культура».

Об этом в ходе рабочей поездки в Мегино-Кангаласский район сообщил глава республики Айсен Николаев, передает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Фото: Андрей СОРОКИН

«Поселок Нижний Бестях в последние годы активно развивается. Мы построили детский сад на 240 мест, спортивный комплекс. Сейчас строится Центр культурного развития, который станет самым крупным объектом в республике, возводимым по национальному проекту „Культура“. В следующем году начнется строительство поликлиники со стационаром. Уверен, что жители заметят все эти изменения, которые качественно повысят уровень жизни в быстро растущем поселке. Отмечу, что для нас важно, чтобы комфортные условия были созданы в каждом районе республики, не только в городе, но и в небольших селах и поселках», — отметил Айсен Николаев.

Глава поручил построить хорошие подъездные дороги к Центру, сделать просторную сцену в зале и ввести объект четко в установленные сроки.

Фото: Андрей СОРОКИН

На сегодняшний день готов свайный фундамент, уложены плиты цокольного перекрытия. На данном этапе ведутся работы по бетонировании конструкции, кладке наружных стен, монтажу и установке насосной станции. Параллельно идут работы по вертикальной планировке благоустройства строительных территорий. На объекте работают 30 человек. Привлечено 4 единицы спецтехники.

Как сообщил главный инженер ООО «СТК» — генерального подрядчика Центра культуры Василия Ефимова, строительная готовность объекта — 21 % и в этом году планируют закончить основной каркас коробки здания.

Ввод двухэтажного Центра площадью более 3,2 тысяч кв. метров намечается осенью следующего года

С 2018 года в Мегино-Кангаласском улусе введены Многофункциональный культурно-досуговый комплекс имени Д.Ф. Ходулова в селе Майя, пристрой к многофункциональному культурному комплексу в селе Сымах, Дом культуры на 100 мест в селе Телиги.

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