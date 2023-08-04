Из-за неосторожного обращения с огнем в Мархе Якутска сгорели сено и УАЗ

Фото из архива ГУ МЧС России по Якутии

Вызов о пожаре на улице Медиков в микрорайоне Марха поступил в спасательную службу в 20:09 3 августа, сообщает пресс-служба МЧС Якутии.

Пожарные прибыли на место через четыре минуты. К тому моменту горело сено.

Общая площадь — 40 кв.м., также огонь повредил автомобиль УАЗ-3303.

Причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

На тушение привлекались 10 человек личного состава и две единицы техники.

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