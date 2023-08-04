В Якутии главного инженера угледобывающей компании осудили за взрыв, повлекший за собой крупный лесной пожар

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

В Томпонском районе вынесено решение по уголовному делу о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем причинение крупного ущерба, сообщают пресс-службы прокуратуры и СУ СК РФ по Якутии.

Главный инженер угледобывающей компании, желая облегчить для себя осуществление контроля над проведением буро-взрывных работ, утвердил проект массового взрыва скважинных зарядов с нарушением требований законодательства.

На территории Томпонского района в это время был объявлен особый противопожарный режим. Главный инженер не проконтролировал выполнение мероприятий по снижению влияния взрывных работ на окружающую среду и возгорания леса.

Фактически эти работы не были выполнены. Так, минерализованная полоса, отмеченная на маркшейдерской съемке плана угольного разреза и которая должна находиться на земельном отводе, фактически не прочищена, не обновлена и проросла сухой растительностью.

Таким образом взрывные работы, проведенные на угольном разрезе, привели к возникновению крупного лесного пожара на площади 11 129 га с ущербом лесному фонду Якутии на сумму свыше 4 миллионов 370 тысяч рублей.

Суд признал подсудимого виновным и удовлетворил гражданский иск на сумму, эквивалентную размеру причиненного ущерба.

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