Строительная фирма в Якутске задолжала более 8 миллионов рублей зарплаты

46 сотрудникам строительной компании в Якутске задержали зарплату в размере 8 миллионов рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Открытое акционерное общество «Строительное управление – 888» нарушило законодательства об оплате труда, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Долг компании по заработной плате перед 46 работниками составил более 8 млн рублей. По данному факту было заведено дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

В результате принятых мер задолженность перед работниками погашена в полном объеме. Руководитель организации привлечен к административной ответственности.

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