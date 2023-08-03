Четыре ребенка пострадали в двух идентичных ДТП в Якутске

ДТП на проспекте Ленина. Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

В обоих случаях автомобили, водители которых не выдержали безопасную дистанцию, врезались в притормозившие впереди машины. Подробоности рассказало ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».

Первое ДТП произошло около 11 часов утра 2 августа на перекрестке Автодорожная — Ксенофонта Уткина. Водитель 1962 г.р. на Toyota Land Cruiser въехал в Toyota Ipsum впереди.

Пострадали девочка 2014 и мальчик 2019 г.р. из «Ипсума». Они сидели в детских удерживающих устройствах. Детей доставили в медучреждение. К счастью, серьезных травм они не получили. Им назначили амбулаторное лечение.

ДТП на перекрестке Автодорожная — Ксенофонта Уткина

Второй случай произошел около 12 часов дня 3 августа у дома №25 на проспекте Ленина. 30-летний водитель Toyota Corolla Fielder врезался в Toyota Land Cruiser впереди.

Пострадали две девочки 2009 и 2021 г.р. из «Филдера». Они находились в салоне без детского автокресла. У них ушибы. Также назначено амбулаторное лечение.

На водителя «Филдера» составили административные материалы по ч.1.1 ст.12.5 (управление транспортом без диагностической карты); ч.3 ст.12.23 (нарушение требований к перевозке детей); ч.1 ст.12.27 (невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с ДТП, участником которого он является) и ч.2 ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии).

В обоих происшествиях все водители были трезвы и пристегнуты ремнями безопасности. По фактам ДТП проводятся административные расследования.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.