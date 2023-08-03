Глава Усть-Майского района Якутии осенью перейдет работать на республиканский уровень

Фото: АГиП Якутии

Александр Антипин осенью покинет пост главы Усть-Майского района и будет заниматься газификацией южных районов Якутии — Ленского, Олекминского, Алданского и Нерюнгринского.

Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в ходе рабочей поездки в Усть-Майский район.

«Александр Антипин очень много сделал для района, для нашей республики. Второй раз возглавляет уже, выиграв выборы, имеет большой опыт работы на республиканском уровне, был одним из руководителей ведущих департаментов администрации главы и правительства РС(Я) по местному самоуправлению, по внутренней политике. И сегодня для успешной реализации программы газификации нашей республики, которую мы ведем по районам в зоне «Силы Сибири», нам нужен человек, который бы организовал взаимодействие как раз с муниципалитетами, понимал проблемы, которые есть на земле, в то же время умел работать с органами власти и крупными компаниями», — сказал он.

Антипин работает в органах власти Усть-Майского района с 1986 года. В октябре 2008 года он избран главой районной администрации.

Нового главу жители района выберут в сентябре.

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