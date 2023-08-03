Заведено уголовное дело по факту гибели пятилетнего ребенка в ДТП в Верхневилюйском районе Якутии

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

По факту гибели малолетнего ребенка в дорожно-транспортном происшествии в Верхневилюйском районе заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК РФ в Якутии.

Напомним, пьяная 35-летняя женщина без водительских прав перевернулась на машине на грунтовой дороге ФАД «Вилюй». Ее пятилетний непристегнутый сын погиб на месте происшествия от полученных травм. Сама женщина не пострадала, была пристегнута.

Как позже сообщили в ГИБДД республики, ребенок в момент аварии находился на заднем пассажирском сиденье без детского удерживающего устройства и от удара вылетел из машины. Окровавленное тело малыша нашли в нескольких метрах от машины. Нерадивая мать является многодетной, у нее было пятеро детей.

Теперь ей предстоит ответить за пьяное вождение без прав, которое повлекло по неосторожности смерть человека. По уголовному делу проводится следствие.

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