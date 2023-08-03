В Усть-Майском районе Якутии продолжат работать самолеты-зондировщики

Фото: Служба спасения Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев в режиме видеосвязи из Усть-Маи провел заседание республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«В Усть-Майском районе наиболее опасная ситуация. Если исходить из пройденной огнем площади по всей республике, чуть меньше 70 % сегодня приходятся на этот район. Маневрирование сил надо продолжить», — сказал глава.

На начало суток в районе действовало 28 пожаров на площади свыше 122 тысяч га. Глава республики распорядился продолжить здесь работу воздушных судов для искусственного вызывания осадков. Самолеты-зондировщики работали здесь 1 и 2 августа, после чего на большей части района прошли дожди. Циклон с территории уже уходит, но пока присутствует облачность, работы будут продолжаться.

Большинство пожаров зафиксировано на удаленных территориях, поэтому населенным пунктам ничего не угрожает. Однако труднодоступность усложняет тушение пожаров. Добраться до них можно зачастую лишь при помощи авиации.

Возгорания на территории района тушат 646 человек, включая парашютистов и десантников. Активно применяется авиация: работают три вертолета, два из которых с водосливным устройством. Еще один вертолет с водосливным устройством «Полярных авиалиний» Айсен Николаев поручил передислоцировать в Усть-Маю с поселка Маган. Он заменит вертолеты ФБУ «Авиалесоохрана».

Также Айсен Николаев поручил обратить особое внимание на Олекминский район, в котором продолжительное время стоит жара без осадков. Такая погода, по прогнозам метеорологов, сохранится еще несколько дней.

«В Олекминском районе на сегодняшний день наиболее непростая территория с точки зрения пожаров. Уже долгое время стоит жара. Такая погода будет еще неделю Более того, жара будет усиливаться до 30 градусов. По прогнозу, будет ветрено. Это те условия, которые способствуют разрастанию пожаров. Важная задача — не допустить этого. Только быстрое реагирование способно удержать пожары и не допускать ухудшения обстановки», — отметил глава.

Сегодня в Олекминском районе действует 21 лесной пожар на площади свыше 12 тысяч га. Населенным пунктам и объектам экономики также ничего не угрожает. В тушении задействовано 370 человек, в частности, 84 парашютиста и десантника прибыли на днях из Бурятии и Тывы. Еще 50 огнеборцев едут из Хабаровска. Задействовано в работах четыре вертолета, в том числе три с водосливным устройством.

Также на заседании комиссии отдельно рассмотрели обстановку в Алданском и Нерюнгринском районах. Было отмечено, что пожары там прироста не дают в течение нескольких суток, в ближайшие сутки ожидается ликвидация ряда возгораний.

Всего утром 3 августа в Якутии действовало 99 лесных пожаров с общей площадью 189 121,7 га в 12 районах. Проводятся работы по тушению 47 пожаров на площади 140 122,7 га. Из них локализовано 11 пожаров на площади 3870 га. На тушении пожаров работают 1 298 человек и 45 единиц лесопожарной техники. Задействована авиация.

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