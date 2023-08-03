Готовность нового мусорного полигона Якутска составляет 74%

Фото: МинЖКХ Якутии

Работы первого этапа строительства нового мусорного полигона для Якутска ведутся без отставаний от графика, сообщает министерство ЖКХ и энергетики Якутии.

Напомним, возведение стратегического объекта на 27 километре Вилюйского тракта началось в июне 2022 года.

В апреле 2023 году у прокуратуры республики были претензии к заказчику ГУП «ЖКХ Республики Саха (Якутия)» и подрядчику ООО «РемСтройПроект» из-за захламленности стройплощадки и других градостроительных нарушений. В отношении ответственных лиц было возбуждено 10 административных дел.

Фото: МинЖКХ Якутии

По данным на начало августа, общая строительная готовность полигона оценивается в 74%

– По объекту разработана проектная документация, получены все разрешительные документы. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован в этом году, – информирует МинЖКХ Якутии.

Новая схема обращения с отходами, которая должна заработать в Якутске после строительства нового полигона и мусоросортировочной станции.Источник: KP.RU

Ранее сообщалось, что сдвинуты сроки завершения мусорноперегрузочной станции, которая строится на 8 километре Вилюйского тракта. Как пояснял вице-премьер республики Дмитрий Садовников, это вынужденный шаг из-за изменений в проекте.

Как ранее рассказывала «КП – Якутия», по новой схеме обращения с отходами сначала мусоровозы будут заезжать именно на мусороперегрузочную станцию, а после сортировки вторсырья непригодный для переработки хлам будет отправляться на захоронение на новый полигон.

Справка:

Новый мусорный полигон в Якутске возводится в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология». Мощность объекта для размещения твердых коммунальных отходов составит 131 938 тонн в год.

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