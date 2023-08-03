Конец играм. Кто оставил жильцов по улице Губина в Якутске без детской площадки

Дети и молодежь улицы Губина осталась без детской и спортивной площадок. Фото: KP.RU

Жильцы домов по улице Губина заметили 2 августа, что с ближайшей площадки убирают игровую зону. Подписчик «КП – Якутии» обратился в редакцию с вопросом, кому не угодил детский и спортивный инвентарь?

2 августа прохожие заметили строителей, демонтирующих игровую зону. Фото: подписчик KP.RU

Площадка располагается над теплыми гаражами по адресу Губина, 12. К полудню 3 августа здесь уже нет большей части детских радостей, пустыми остались также футбольное и баскетбольные поля. Не демонтировали пока только качели и несколько спортивных объектов.

Еще не убранные остатки детской и спортивной зоны. Фото: KP.RU

В сети предположили, что местная управляющая компания отказалась содержать ее из-за протокола прокуратуры. В ведомстве обратили внимание на неухоженность многих детских площадок в городе. Как выяснилось это не соответствует действительности.

В апреле 2023 года этот объект был передан из муниципальной собственности в частную, поэтому управа Губинского округа не имеет права вмешиваться.

— Это детская площадка, расположенная на гаражах, в частной собственности, не на муниципальной земле. Решение о демонтаже принималось собственниками гаражей, – сообщили «КП – Якутии» в администрации округа.

Вероятно, новые собственники не захотели финансировать содержание площадки, поэтому здесь не мало мусора.Фото: KP.RU

Бросать жильцов без детской площадки не является нарушением какого-либо закона. Представитель управы добавил, что это далеко не первый в городе двор, который остается без игровой зоны.

Теперь местным ребятишкам придется искать новое место для игр. Одно из них находится по соседству, выбор детей пал на заброшенные строения. Фото: KP.RU

Появится ли что-то другое на этом месте, остается загадкой. Связаться с местным гаражным кооперативом, либо с кем-то из собственников гаражей не удалось.

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