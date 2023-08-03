Для нового больничного комплекса в Усть-Мае будет закуплено высокотехнологичное оборудование

Фото: Андрей СОРОКИН

Больничный комплекс в поселке Усть-Мая Усть-Майского района после завершения строительства оснастят новым медицинским оборудованием, в том числе и высокотехнологичной диагностической медицинской техникой, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Такое поручение дал глава Якутии Айсен Николаев во время проверки хода строительства больничного комплекса.

Больница на 45 коек и поликлиника на 104 посещения в смену должна быть построена до конца этого года. Общая площадь трехэтажного медицинского комплекса составит более 5 тысяч кв.м. Пациентов начнут принимать в первом квартале 2024 года.

Больничный комплекс возводится по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». В настоящее время уже возведено три этажа здания, проводятся отделочные работы.

Фото: Андрей СОРОКИН

«Для новой больницы будет закуплено почти 3,5 тысяч единиц нового медицинского оборудования, включая дорогостоящую технику — систему компьютерной томографии (КТ), современную стационарную рентген-установку. Также больница будет оснащена кислородной станцией с подводкой медицинского кислорода в палаты, реанимацию, операционный зал и родильное отделение. Всё это делается для того, чтобы жители Усть-Майского района получали квалифицированную специализированную медицинскую помощь», — подчеркнул Айсен Николаев.

Главный врач Усть-Майской ЦРБ Татьяна Рогожина добавила, что для больницы закупят также УЗИ-аппарат экспертного класса, современные лабораторно-диагностические анализаторы, маммограф, полный комплект медицинского оборудования для оснащения операционного блока, отделения реанимации и родильного отделения, мониторы для круглосуточного контроля за состоянием взрослых пациентов и новорожденных детей.

В двух блоках новой больницы, соединенных крытым теплым переходом, расположатся лечебно-диагностический корпус с дневным стационаром и прикмным отделением для детей и взрослых, поликлиника, диагностические отделения, дневной стационар на шесть коек, приемное отделение для взрослых и детей, а также хозяйственные службы ЦРБ.

Также для комплектации необходимыми медицинскими кадрами организовано целевое обучение специалистов по целевым местам. С 2021 года Усть-Майской ЦРБ заключено 24 целевых договора, в том числе по таким специальностям как «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Травматология и ортопедия», «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Лабораторная диагностика».

По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» привлечены заведующий ФАП в поселке Звездочка, участковый врач и врач-дерматовенеролог в Усть-Мае. В этом году предусмотрено пять квот по этим программам: врач-детский хирург, травматолог-ортопед, эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики и фельдшер скорой медицинской помощи.

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