Следователи устанавливают обстоятельства гибели людей при пожаре в Олекминском районе Якутии

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии
Следователи проводят процессуальную проверку по факту гибели двух человек при пожаре в частном жилом доме в селе Олекминское Олекминского района, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.
Личность двух погибших женщин устанавливаются. Кроме того, в тяжелом состоянии в медицинское учреждение доставлен мужчина, в настоящее время ему оказывается врачебная помощь.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии
На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, которые проводят осмотр места происшествия, опросы и иные неотложные проверочные мероприятия. Проводятся мероприятия по установлению причины возгорания, назначены необходимые экспертные исследования.
По результатам проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
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