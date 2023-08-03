Следователи устанавливают обстоятельства гибели людей при пожаре в Олекминском районе Якутии

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

Следователи проводят процессуальную проверку по факту гибели двух человек при пожаре в частном жилом доме в селе Олекминское Олекминского района, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

Личность двух погибших женщин устанавливаются. Кроме того, в тяжелом состоянии в медицинское учреждение доставлен мужчина, в настоящее время ему оказывается врачебная помощь.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, которые проводят осмотр места происшествия, опросы и иные неотложные проверочные мероприятия. Проводятся мероприятия по установлению причины возгорания, назначены необходимые экспертные исследования.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

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