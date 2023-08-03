В Олекминском районе Якутии при пожаре погибли две женщины

Фото: из архива ГУ МЧС России по Якутии

3 августа около 4 часов утра произошел пожар в доме в селе Олекминское Олекминского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

К месту происшествия оперативно прибыли огнеборцы малочисленной пожарной части. На момент их прибытия строение горело открытым огнем.

К сожалению, в результате пожара погибли две женщины 1975 и 1988 гг.р., мужчина 1956 г.р. получил ожоги. Дом поврежден огнем по всей площади 25 кв.м.

Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 4 человека и 1 единица пожарной техники.

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