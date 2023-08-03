В Якутске пьяный мужчина обокрал бывшего работодателя и угнал его три машины

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Якутске в суд направлено уголовное дело о совершении преступлений в отношении бывшего работодателя, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.
Ранее судимый житель Якутска в мае этого года, будучи пьяным, решил отомстить своему бывшему работодателю. Мужчина проник через окно в помещение гаража, где похитил оргтехнику, а также угнал три машины потерпевшего. Две из них при выезде заглохли.
На третьем угнанном автомобиле мужчина начал кататься по городу пьяным. Примечательно, что его уже раньше привлекали к ответственности за пьяное вождение.
В итоге лихача задержали сотрудники полиции. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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