В Якутске пьяный мужчина обокрал бывшего работодателя и угнал его три машины

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Якутске в суд направлено уголовное дело о совершении преступлений в отношении бывшего работодателя, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Ранее судимый житель Якутска в мае этого года, будучи пьяным, решил отомстить своему бывшему работодателю. Мужчина проник через окно в помещение гаража, где похитил оргтехнику, а также угнал три машины потерпевшего. Две из них при выезде заглохли.

На третьем угнанном автомобиле мужчина начал кататься по городу пьяным. Примечательно, что его уже раньше привлекали к ответственности за пьяное вождение.

В итоге лихача задержали сотрудники полиции. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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