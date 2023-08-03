Виновник страшного ДТП на Богдана Чижика в Якутске, где погибла женщина, ответит перед судом

Фото: ГИБДД Якутии

В Якутский городской суд поступили на рассмотрение материалы уголовного дела в отношении Анатолия Болдырева, обвиняемого по п. а ч. 4 ст. 264 УК РФ.

«Болдырев А.Г., управляя транспортным средством и находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил нарушение правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть человека», — говорится на сайте суда.

Фото: ГИБДД Якутии

Напомним, авария произошла около 6 часов утра 23 апреля на улице Богдана Чижика в Якутске. Обвиняемый, будучи пьяным за рулем Toyota Land Cruiser Prado, ехал на большой скорости со стороны Хабарова в сторону улицы 50 лет Советской Армии. И возле дома №3 выехал на встречную полосу. «Крузак» врезался со страшной силой в Suzuki Escudo под управлением водителя 1978 г.р.

Погибла пассажирка Escudo 1976 г.р. В салоне также был юноша 2005 г.р. Он получил незначительные травмы.

Сам виновник аварии не пострадал. У него выявили 1,21 мг/л. В среднем такая доза вызывает эйфорию и сильное нарушение двигательных функций и мышления.

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