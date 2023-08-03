В Нерюнгринском районе предпринимателя осудили на три года лишения свободы за дачу взятки полицейскому

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Житель города Нерюнгри осужден за дачу взятки сотруднику полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Индивидуальный предприниматель в октябре-декабре 2021 года для увеличения прибыли от незаконной торговли алкоголем, и чтобы избавиться от возможных проверок со стороны сотрудников полиции, передавал заместителю начальника полиции ОМВД России по Нерюнгринскому району незаконное денежное вознаграждение. Общая сумма взятки составила 200 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства подсудимый признал вину в полном объеме. Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 2 миллиона рублей, с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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