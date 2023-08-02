В Якутии в три раза повысится сумма гранта для молодых ученых

В Якутии вырастет финансирование поощрений молодых ученых Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежегодный грант главы республики молодым ученым увеличат с 5 миллионов до 15 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Кроме того, Айсен Николаев поручил с 2024 года предоставить молодым деятелям науки 20 грантов по 750 тысяч рублей каждый. Ранее с 2021 года были учреждены ежегодные 10 грантов молодым ученым, специалистам и студентам в размере 500 тысяч рублей каждый.

Также с 2021 года возобновлена практика поддержки молодых ученых через республиканские научные фонды, ежегодный размер гранта составляет 5 миллионов рублей.

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