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НовостиОбщество2 августа 2023 11:31

В Якутске завершено асфальтирование перекрестка улиц Пояркова и Кирова

Оставшийся участок улицы Пояркова завершат до конца августа
Ксения ГАБЫШЕВА
Фото: пресс-служба администрации Якутска

Фото: пресс-служба администрации Якутска

Сквозное движение по улице Кирова возобновлено после укладки асфальта на пересечении Пояркова, сообщил глава Якутска Евгений Григорьев.

Он отметил, что по плану оставшийся участок от Кирова до Октябрьской завершат до конца августа. Параллельно укладывается тротуарная плитка, асфальтирование автобусных карманов и примыканий.

Улицу Ойунского начнут ремонтировать в следующем году, добавил мэр.

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