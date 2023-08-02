На выходных на дорогах Якутии будут работать скрытые патрули ГИБДД

Усиленные наряды Госавтоинспекции будут работать в Якутии на выходных Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 по 4 августа и с 7 по 11 августа в республике пройдут рейды под названием «Дорога», сообщает Управление Госавтоинспекции МВД по Якутии.

Для профилактики ДТП появятся скрытые патрули ГИБДД с применением передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД «Автоураган» на автодорогах федерального значения, в городах и селах регионах.

Экипажи специализированного взвода ДПС ГИБДД выехали в командировки на передвижных постах ДПС, оборудованных на базе грузовых автомобилей КамАЗ, обеспечивать безопасность дорожного движения на федеральных автомобильных дорогах «Лена», «Вилюй» и «Колыма».

По итогам 7 месяцев 2023 года на автодорогах республики зарегистрировано 422 ДТП, в которых 38 человек погибли, 561 человек получили травмы различной степени тяжести. С участием и по вине нетрезвых водителей зафиксировано 46 аварий, в результате которых 8 человек погибли, 55 человек были ранены.

За минувшие сутки на дорогах республики выявлены 396 административных правонарушений, за нетрезвое вождение по статье 12.8, 12.26 КоАП РФ -10, по ст. 264.1 УК РФ за повторное пьяное вождение - 5.

Если вам стало известно, что автомобилем управляет водитель в состоянии опьянения, просим сообщить об этом по телефонам в дежурную часть ГИБДД: 127, 8 (4112)- 352222, 8 (4112) -473569 или в полицию: 102.

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