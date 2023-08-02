Предпринимательница в Якутске больше двух месяцев задерживала зарплату

Фото: прокуратура Якутии

Завершено расследование уголовного дела о невыплате заработной платы работникам двух организаций, сообщают пресс-службы СУ СК России по республике и прокуратуры Якутии.

Руководительница предприятий больше 2 месяцев не выплачивала заработную плату своим работникам на общую сумму свыше 400 тысяч рублей. Речь идет об НКО Профессиональная образовательная организация «Северный медицинский колледж» и ООО «Мегаполис 2005», которое оказывает массажные услуги.

Данные факты выявлены в рамках прокурорской проверки. По информации прокуратуры Якутии, реальная возможность к своевременной выплате была, но тем не менее задолженность перед 6 работниками была допущена.

Следственный отдел по Якутску завершил расследование по ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации).

Уголовное дело направлено в суд. Отмечается, что во время следствия удалось добиться полного погашения задолженности по заработной плате.

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