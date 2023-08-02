С 3 по 7 августа будет закрыт перекресток проспекта Ленина и улицы Кулаковского в Якутске

Фото: KP.RU

На три дня будет прекращено автомобильное движение на пересечении проспекта Ленина и улицы Кулаковского, сообщает администрация города Якутска.

Перекресток будет закрыт с 23:00 часов 3 августа до 07:00 утра 7 августа. Такая мера связана с укладкой асфальтобетона в рамках капитального ремонта проспекта Ленина на участке от Красноярова до Хабарова.

Маршрутные автобусы №2, №5, №7, №17 и №35 будут осуществлять движение в объезд по соседним улицам.

Как будут ходить пять автобусы, смотрите на схемах.

Источник: администрация Якутска

Источник: администрация Якутска

Источник: администрация Якутска

Источник: администрация Якутска

Источник: администрация Якутска

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.