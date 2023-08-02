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НовостиОбщество2 августа 2023 9:30

В колонии Мохсоголлоха выявлены различные нарушения

В учреждении не соблюдается порядок получения посылок и лекарств
Ксения ГАБЫШЕВА
Фото: fsin-mag.ru

Фото: fsin-mag.ru

Проверка выявила нарушения режимных требований и медико-санитарного обеспечения осужденных в исправительной колонии № 6 в поселке Мохсоголлох Хангаласского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Администрацией учреждения допускаются нарушения порядка изъятия и передачи на хранение запрещенных предметов, их уничтожения. Установлены недостатки, связанные с эффективностью организации видеонаблюдения в колонии.

Не соблюдается порядок записи и приема медиками осужденных. Не исполняются нормы закона, регулирующие получение арестантами посылок и передач с лекарственными средствами и предметами медицинского назначения.

Для устранения нарушений и привлечения виновных должностных лиц к ответственности начальнику УФСИН России по Якутия внесено представление.

Также в рамках выездной проверки заместитель прокурора республики Алексей Башмков провел личный прием осужденных и принял их обращения.

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