В колонии Мохсоголлоха выявлены различные нарушения

Фото: fsin-mag.ru
Проверка выявила нарушения режимных требований и медико-санитарного обеспечения осужденных в исправительной колонии № 6 в поселке Мохсоголлох Хангаласского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.
Администрацией учреждения допускаются нарушения порядка изъятия и передачи на хранение запрещенных предметов, их уничтожения. Установлены недостатки, связанные с эффективностью организации видеонаблюдения в колонии.
Не соблюдается порядок записи и приема медиками осужденных. Не исполняются нормы закона, регулирующие получение арестантами посылок и передач с лекарственными средствами и предметами медицинского назначения.
Для устранения нарушений и привлечения виновных должностных лиц к ответственности начальнику УФСИН России по Якутия внесено представление.
Также в рамках выездной проверки заместитель прокурора республики Алексей Башмков провел личный прием осужденных и принял их обращения.
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