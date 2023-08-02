В Якутске школьный дворник перевел мошенникам 1,3 миллиона рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В полицию Якутска обратился 60-летний местный житель и рассказал, что мошенники обманом похитили у него 1,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Школьному дворнику позвонили с неизвестного номера и представились службой безопасности ВТБ банка. Лжеспециалисты сообщили, что на имя мужчины неизвестные оформили кредит. Мужчина испугался и поверил звонившим. Действуя по их указаниям, он оформил два кредита в банке, после чего перевел всю сумму в размере 1 миллион 300 тысяч рублей на неизвестные счета.

В тот же день еще трое горожан стали жертвой мошеннической схемы про инвестиции. В общей сложности они пополнили счета злоумышленников на сумму от 176 000 рублей до 631 000 рублей, желая заработать легкие деньги.

Полиция предупреждает: если вам поступил подозрительный звонок от сотрудника банка, незамедлительно прервите разговор и перезвоните по номеру 102 или 112, либо на «горячую линию» финансового учреждения.

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