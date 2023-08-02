В Якутске в поликлинике нового микрорайоне «Звездный» будут применяться облачные технологии для обработки данных пациентов

Фото: Андрей СОРОКИН

В поликлинике в микрорайоне «Звездный» города Якутска будет продолжена работа по внедрению новых технологий, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

В частности, это обработка данных пациентов и интерпретации результатов лабораторных исследований, функциональной и лучевой диагностики с использованием искусственного интеллекта, доложила главный врач Якутской городской больницы №3 Светлана Давыдова главе Якутии Айсену Николаеву.

Фото: Андрей СОРОКИН

Напомним, в микрорайоне «Звездный» будет построено трехэтажное здание поликлиники с общей площадью более 10 тысяч кв.м. Поликлиника войдет в состав Якутской городской больницы №3. На данный момент разработан предварительный архитектурно-градостроительный облик, проект направлен на госэкспертизу.

«С вводом в микрорайоне „Звездный“ поликлиники база и возможности нашей больницы расширятся. Здесь мы планируем открыть отделение восстановительного лечения и реабилитации для взрослых и детей. Сейчас мы уже готовим специалистов такого профиля», — сказала Светлана Давыдова.

Фото: Андрей СОРОКИН

Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что работу по повышению доступности и качества медицинской помощи населению и внедрению новых технологий в Якутской городской больнице №3 нужно продолжить.

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