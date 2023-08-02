В Якутии отремонтировали девятикилометровый участок автодороги «Амга»

Фото: пресс-служба управления автодорог Якутии

В Якутии сдали первый объект ремонта региональных автодорог по нацпроекту «БКД», сообщает пресс-служба управления автодорог республики.

В эксплуатацию после ремонта принят девятикилометровый участок региональной автомобильной дороги «Амга». Как отмечают в ведомстве, дорожные работы выполнены досрочно и с высоким качеством.

«Надо отметить, что подрядная организация „Мегинские автомагистрали“ впервые и первые в республике реализовали объект дорожного ремонта по национальному проекту „БКД“ и показали высокий профессионализм. Мы считаем, что подрядчик выполнил работу на „отлично“», — заявил замначальника отдела эксплуатации Управления автодорог Семен Павлов.

Так, на участке ремонта с 10 по 19 км автодороги «Амга» продольная ровность асфальтобетонного покрытия составила 100%, по колейности — 99%. Сегодня это лучший показатель при ремонте региональных автодорог в Якутии.

Заказчиком объекта выступает ГКУ «Управтодор РС(Я)». По контракту окончание работ было намечено на конец октября текущего года.

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