В поликлинике Якутска внедрят программу для приема пациентов с использованием искусственного интеллекта

Фото: Андрей СОРОКИН

В Якутии приступают к разработке программы приема пациентов с использованием искусственного интеллекта, передает пресс-служба главы и правительства республики.

Об этом сообщила главе Якутии Айсену Николаеву главный врач больницы Светлана Давыдова, подводя итоги работы городской больницы №3 в области импортозамещения.

Фото: Андрей СОРОКИН

«В прошлом году во время рабочего визита Председателя Правительства страны Михаила Владимировича Мишустина мы представили ему разработки компании «Сайберия». Премьер-министр поставил задачу активно использовать отечественные технологии в медицине. Нужно далее развивать и внедрять в работу новые медицинские технологии с использованием искусственного интеллекта. Здесь сегодня особенно актуален вопрос разработки программы по моделированию доврачебного приема и послеврачебного ведения пациентов», — сказал Айсен Николаев.

Разработкой программы по моделированию доврачебного и послеврачебного ведения пациентов с использованием искусственного интеллекта займутся сотрудники компании «Сайберия» на основе уже существующей программы.

Отмечается, что новая программа позволит повысить качество медицинской помощи. Сегодня врачи при приеме пациентов вынуждены тратить очень много времени на заполнение данных, жалоб. При разработке программы доврачебного приема и послеврачебного ведения эту работу будут делать медсестры и фельдшера. Они будут вводить данные в программу, которая далее направит уже переработанную информацию врачу. В итоге врач будет только ставить диагноз и лечить, что повысит качество предоставляемой медицинской помощи.

Фото: Андрей СОРОКИН

В рамках программы импортозамещения Якутская городская больница №3 уже внедрила и активно использует продукты резидента ИТ-Парка, компании «Сайберия». Это искусственный интеллект для диагностики патологии легких в КТ, программа анализа рентгеновских исследований с интеграцией в РТМИС. Также задействован отечественный компьютер на базе «Эльбрус», который выполняет функции 4-х компьютеров в рабочем процессе врачей-рентгенологов. С помощью комплекса проведено уже более 100 тысяч исследований.

Во время посещения больницы глава республики пообщался с пациентами и медиками — они представили ему работу кабинета диспансеризации по типу конвейера, процедурного кабинета и другие отделения учреждения здравоохранения.

Якутской городской больницей №3 впервые была создана единая база данных пациентов. Эта успешная практика далее распространена на всю республику. С помощью единой медицинской информационной системы (МИС) внедрены автоматизация процессов между отделениями, алгоритмы искусственного интеллекта в работе врачей рентгенологов КТ, снижена нагрузка участковых врачей путём реструктуризации подразделений и делегированием некоторых функций немедицинскому персоналу.

Якутская городская больница №3 является одним из крупнейших медицинских организаций первичного звена. Учреждение предоставляет медицинские услуги жителям Сайсарского, Автодорожного, частично, Октябрьского округов Якутска, сел Табага, Старая Табага, Владимировка и Хатассы.

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