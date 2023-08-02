В Якутии на патрулировании пожаров будут применять беспилотники

Фото: alb.aero

2 августа, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности глава республики Айсен Николаев поручил запустить пилотный проект по применению беспилотников на мониторинг лесных пожаров, сообщает пресс-служба и правительства Якутии.

Отмечается, что по сей день патрулирование возгораний в Якутии осуществляется при помощи пилотируемой авиации. Зачастую воздушные суда не выходят на авиапатрулирование из-за низкой облачности, что снижает оперативность тушения лесных пожаров.

Выходом из такой ситуации глава назвал применение беспилотников, которые могут стать альтернативой авиации. В дальнейшем это позволит снизить расходы из бюджета на привлечение воздушных судов.

Эксперимент по беспилотникам планируют запустить с ООО «БАС», созданной Государственной транспортной лизинговой компанией и Фондом национальной технологической инициативы. При поддержке регионального правительства компания уже реализует в Якутии пилотный проект по отработке и определению наиболее эффективных сценариев использования беспилотных авиационных систем (БАС).

Напомним, во время проведения ПМЭФ-2023 глава региона Айсен Николаев и генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих подписали соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотной авиации. Также компания БАС подписала соглашение о сотрудничестве в данной сфере с министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии.

БАС — первая компания, которая получила сертификат эксплуатантов от «Росавиации». Благодаря этому компания может оказывать коммерческие услуги с использованием БПЛА весом до 30 кг. В настоящее время идет разработка экономической модели и тарифов на услуги с использованием БАС, что позволит значительно сэкономить бюджетные средства. Например, поднять самолет типа АН для разведки и проверки очага «возможного» возгорания стоит порядка 200 тысяч рублей в час, беспилотник с оператором выполнит эту задачу за сумму в десятки раз ниже.

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