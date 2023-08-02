Ветераны полиции покорили и дали имена трем горным вершинам в Якутии

Фото: МВД Якутии

Члены спортивно-туристического клуба ветеранов ОВД Якутии «Орион» дали названия трем безымянным горным вершинам в республике, сообщила пресс-служба правоохранительного органа.

«Сегодня «орионовцы» вовсю покоряют высоты и тесно сотрудничают с региональным отделением Русского географического общества, открывая новые пики, присваивая им имена», — говорится в релизе.

Фото: МВД Якутии

Недавно экспедиционная группа вернулась с горных хребтов Усть-Майского и Томпонского районов. Альпинисты прошли пешком семь перевалов, сплавились по рекам на катамаранах и покорили три вершины.

Первой дали имя первого председателя Совета народных комиссаров Якутской АССР Степана Аржакова. Второй — видного общественно-политического деятеля Якутской АССР Исидора Барахова. Третью назвали Боотур в честь воинов-добровольцев из отряда с одноименным названием.

Класс сложности маршрута — повышенный четвертый.

Идейные вдохновители экспедиции — ветеран ОВД Василий Местников и врач-травматолог Георгий Цыпандин.

Фото: МВД Якутии

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