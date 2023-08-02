На 50 тысяч рублей оштрафован бутлегер-рецидивист в Якутии

Фото: росяма.рф

Житель Томпонского района осужден за незаконную продажу алкоголя, сообщает прокуратура Якутии

В феврале 2023 года мужчина уже был привлечен к административной ответственности за подпольную реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции. Однако, решил не отказываться от привычного заработка и взялся за старое, продав землячке бутылку горячительного напитка.

За повторное преступление против него было заведено уже уголовное дело по статье 171.4 УК РФ (неоднократная незаконная розничная продажа спиртосодержащей пищевой продукции).

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Вся незаконная продукция изъята и будет уничтожена после вступления приговора в законную силу.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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