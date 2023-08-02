На территории Якутии действуют 95 природных пожаров

Фото: ГУ МЧС России по Якутии

Наиболее сложная обстановка с пожарами в Алданском, Нерюнгринском, Олекминском и Усть-Майском районах, где зарегистрировано 80 очагов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии.

По оперативным данным Авиалесоохраны, на данный момент действует 95 природных пожаров общей площадью 198 тыс. гектар.

– Проводится регулярное маневрирование группировки РСЧС, за сутки она была увеличена на 117 человек, количество техники увеличилось на 8 единиц. В постоянной готовности находятся вертолеты МИ-8 Хабаровского и Красноярского АСЦ МЧС России, – прокомментировал Денис Фомин, замначальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по республике.

По данным космического мониторинга НЦУКС задымленность наблюдалась в 5 селах Усть-Майского района: Эльдикан, Эжанцы, Югорёнок, Кюпцы и Усть-Миль. При этом превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не установлено. В этом районе задействованы подразделения МЧС России, выполняются превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов.

Справка:

На всей территории Якутии продолжает действовать режим ЧС в лесах межрегионального характера. С начала пожароопасного сезона зарегистрировано более 640 природных пожаров на общей площади свыше 1 млн. гектар.

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