В Верхоянском районе Якутии директор образовательного учреждения незаконно премировала себя и своего заместителя на 600 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхоянском районе заведено уголовное дело о хищении денежных средств руководителем образовательного учреждения, сообщают пресс-службы СУ СК и прокуратуры Якутии.

В 2020 году директор образовательного учреждения, достоверно зная, что она может применять меры поощрения только к подчиненным ей работникам, из корыстных побуждений вынесла приказ о премировании себя и своего заместителя.

Таким образом, им незаконно выплатили премии на общую сумму свыше 600 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводится расследование. Дело заведено по материалам проверки, проведенной Верхоянской межрайонной прокуратурой.

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