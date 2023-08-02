Известный модельер Августина Филиппова награждена Орденом Республики Саха (Якутия) «Полярная звезда»

Фото: ЯСИА

Художник-модельер, стилист Августина Филиппова за весомый вклад в сохранение и развитие культуры народов Севера-Востока России и современного прикладного искусства, заслуги в сфере высшего образования и многолетнюю плодотворную деятельность награждена Орденом Республики Саха (Якутия) «Полярная звезда», сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Это — знак признания и любви всего многонационального народа Якутии. Каждое её творение — это целое произведение искусства. Редкостный сплав якутских традиций и тенденций современности, стиль и красота», — подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев.

1 августа Августина Филиппова отметила свой 75-летний юбилей. У модельера своя концепция якутской одежды, согласно которой национальный костюм несёт в себе уникальную информацию об истории народа, его культуре и духовности, а каждый орнамент имеет свой смысл и тайну.

Её творчество отличается неисчерпаемой фантазией, созданные ею костюмы царственны, величавы и сказочно красивы. Модели Августины Николаевны «Удаганка», «Белый стерх», «Берестяночка», «Глухарь», «Северная принцесса», «Туйаарыма» свадебный наряд невесты), «Эллэйаада», коллекции «Мифы Якутии», «Алмазы Якутии» вызывают большой интерес и восхищение не только у публики, но и у создателей мировой моды. Художественно-образное обожествление сил и явлений природы родной Якутии отражено в коллекции «Олонхо в стиле фэнтэзи». Созданные ею модели «Айыы Куо», «Туйаарыма Куо», «Чысхаан», «Чолбон», «Кыыс Амма» символичны и магически зрелищны. Она передаёт через свои модели первозданную красоту древней земли Олонхо.

Работы Августины Филипповой были представлены более чем в 20 персональных выставках в России и за рубежом. Кроме эксклюзивных моделей Августина Филиппова иллюстрирует книги, создает студию моды для учащейся молодежи, ведет массовую пропаганду культуры и искусства северных народов, проводит мастер-классы по технологии декора и раскроя национальной одежды. Ею подготовлено не одно поколение учеников, мастеров, которые сейчас сами являются ведущими модельерами.

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