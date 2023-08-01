Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Якутия
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 августа 2023 8:25

В День ВДВ в Якутске потеплеет до плюс 21 градуса

Прогноз погоды в Якутске на 2 августа
Ксения ГАБЫШЕВА
Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

В ночь на 2 августа в столице Якутии синоптики прогнозируют дождь и порывистый ветер, но днем обещают потепление.

– Ночью, утром небольшой дождь, ветер северо-восточный 3-8 м/с, ночью порывы 8-13 м/с. Ночью +8+10°, днем +19+21°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 1 августа в Якутске было всего плюс 15 градусов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.