В День ВДВ в Якутске потеплеет до плюс 21 градуса

Фото: KP.RU

В ночь на 2 августа в столице Якутии синоптики прогнозируют дождь и порывистый ветер, но днем обещают потепление.

– Ночью, утром небольшой дождь, ветер северо-восточный 3-8 м/с, ночью порывы 8-13 м/с. Ночью +8+10°, днем +19+21°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 1 августа в Якутске было всего плюс 15 градусов.

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